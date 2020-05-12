Москва, , 09:34 — REGNUM Большинство предпринимателей в России (88%) считают, что кризис не заставит бросить бизнес и они продолжат свою деятельность, свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Вместе с тем более 50% предпринимателей изменили некоторые бизнес-процессы в своих компаниях: 25% временно приостановили свой бизнес, 28% сменили профиль и начали предлагать новые продукты и услуги.

При этом те респонденты, у кого нет своего бизнеса, отметили, что ситуация в экономике из-за пандемии коронавируса не повлияла на их желание стать предпринимателями (78%). Передумали заняться бизнесом 6%.

Опрос проведен 17−18 апреля. Опрошены 680 человек: 390 предпринимателей и 290 наемных сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, основные меры господдержки малому бизнесу в кризис из-за пандемии коронавируса — отсрочка или отмена уплаты налогов, субсидии, арендные и кредитные каникулы.

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