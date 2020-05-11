Приходим в себя: экономика России в условиях коронавируса — все новости

Коронавирус нанёс серьёзный удар по экономике России. Работа огромного количества предприятий была приостановлена. Серьёзно пострадал малый и средний бизнес.

С 12 мая в России завершается единый период нерабочих дней. По словам президента РФ Владимира Путина, вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Сформирован и постоянно расширяется перечень пострадавших отраслей и предприятий. Предусмотрены меры поддержки на федеральном уровне. Всё это делается для того, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по зарплатам.

О том, что происходит с экономикой России в условиях пандемии коронавируса, читайте в трансляцииИА REGNUM.