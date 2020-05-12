Москва, , 08:51 — REGNUM По итогам апреля 2020 года московские дилеры реализовали 4744 новых легковых автомобиля, что на 79% меньше, чем было продано в апреле прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В апреле текущего года на автомобильном рынке столицы больше всего было продано седанов Volkswagen Polo. За отчётный период дилерам удалось продать 263 модели — на 77% меньше, чем год назад.

На втором месте разместилась южнокорейская модель Hyundai Creta с результатом 166 проданных экземпляров, что на 81% меньше, чем в 2019 году. На третьем месте продажи машин Lada Vesta. Их в апреле 2020 года приобрели 153 московских автолюбителя. Здесь падение продаж составило 56%.

На четвёртом и пятом местах списка самых продаваемых легковых машин расположились соответственно Volkswagen Tiguan (135 ед.; — 79%) и Skoda Octavia (129 ед.; — 82%).

Напомним, по итогам первых трёх месяцев текущего года больше всего перепродаж подержанных легковых автомобилей было в Москве. За отчётный период своих хозяев поменяли 60 407 легковушек, что на 5,2% больше прошлогоднего уровня продаж.

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