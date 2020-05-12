Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Республиканский бюджет Казахстана недополучил по итогам января-апреля 2020 года 61 млрд тенге ($145 млн). Об этом 12 мая заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на заседании правительства.

По его словам, за отчетный период в республиканский бюджет поступило 1,66 трлн тенге ($3,95 млн) — план исполнен на 96,5%. В государственный бюджет поступило 2,663 трлн тенге ($6,3 млн), а план перевыполнен на 3,9%.

Смаилов отметил, что поступления от горнодобывающей отрасли снизились на 27 млрд тенге ($64 млн). Кроме того, цены на основные экспортные позиции также снизились, что влияет на доход бюджета, добавил Смаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2020 года ВВП Казахстана сократился на 0,2%. Это произошло из-за сокращения объемов производства в сфере услуг.

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