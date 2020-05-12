Нур-Султан, , 08:30 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта (ВВП) в Казахстане по итогам января-апреля 2020 года снизился на 0,2%. Об этом 12 мая заявил министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании правительства.

По его словам, производство в сфере услуг за отчетный период сократилось на 4%, производство товаров выросло на 5,8%. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 7%, горнодобывающей промышленности — на 6%, строительстве — на 5,5%, сельском хозяйстве — на 2,2%.

Даленов добавил, что объем услуг в сфере транспорта снизился на 11%, в торговле — на 8,9%, административном обслуживании — на 4%. Объем услуг в сфере связи вырос на 9,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что по итогам 2020 года ожидается снижение уровня ВВП на 0,9%.