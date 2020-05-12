Москва, , 08:21 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 11 мая снизилась на 3,32%, до $29,93. Шесть дней цена торгуется в пределах $28,65 — 32,20 за баррель и не может выйти из в диапазона. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

С одной стороны, рынок получает поддержку от ослабления экономических и социальных ограничений, введенные странами для остановки пандемии коронавируса, а также нового соглашения ОПЕК+. С другой стороны, инвесторы опасаются, что открытие экономик может привести ко вторым волнам пандемии.

Пятничный отчет компании Baker Hughes показал, что за неделю (2−8 мая) количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 33 единицы и составило 292 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на одну штуку и составило 80 единиц.

Сегодня, 12 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent снизилась на 1%, до 29,63. Шесть дней цена консолидируется в ценовом диапазоне $28,65 — $32,20. Задача покупателей, как можно быстрее достигнуть верхней границы. В этом случае повысится вероятность дальнейшего роста котировок до $34за баррель.

От роста нефть сдерживает приближающаяся экспирация июньского контракта WTI, которая состоится 18 мая. Если экспирация пройдет успешно, то цена переместится на другой ценовой уровень. Так как спрос на нефть остается низким из-за пандемии, то рост выше $35 ожидать не стоит. Многие страны будут рады и этой цене.

В конце недели положительное влияние на нефтяные котировки оказала новость, что официальные лица США и Китая обсудили торговую сделку, согласованную до пандемии. Стороны согласились выполнить это соглашение.

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