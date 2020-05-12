Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по рублевым парам 8 мая открылись снижением по иностранным валютам. Поддержку нацвалюте оказывали позитивный внешний фон, а также рост цен на нефть на 5,52%, до $30,96, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня основные фондовые индексы США закрылись ростом, так как отчет о состоянии американского рынка труда оказался менее мрачным, чем ожидалось, а переговоры США с Китаем сигнализировали об ослаблении напряженности между странами. Повышение фондовых рынков ослабило спрос на активы-убежища. Пара доллар/рубль снизилась до 73,10 руб.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Рубль подорожал к доллару на 0,94%, до 73,40 руб., к евро — на 0,88%, до 79,5 руб., к британцу — на 0,48%, до 91,06 руб. 11 мая торги на Мосбирже не проводились по случаю национального праздника 9 мая.

На глобальном рынке Форекс валютная пара доллар/рубль 11 мая сохранила боковое движение в диапазоне 73,00—74,00 руб. Доллар США укрепился по всему рынку, так как инвесторы забеспокоились о том, что восстановление экономик может быть медленнее, чем ожидалось. На этом фоне усилился спрос на американскую валюту, которая рассматривается как безопасный актив.

Сегодня, 12 мая, на азиатской сессии нефть марки Brent снизилась на 0,83%, до $29,70. Перед экспирацией 18 мая июньского контракта по WTI нефтяной рынок останется под давлением. Трейдеры опасаются, что из-за нехватки хранилищ цена может опять упасть до нулевой отметки.

Пара доллар/рубль торгуется 30 дней в диапазоне, который сузился до 72,55—74,60 руб. Позитивное влияние на рубль оказали планы Минфина РФ увеличить ежедневную продажу валюты в рамках бюджетного правила.

Рубль усилит свои позиции до 70 рублей, если курс доллара упадет ниже отметки 72,50 руб. Прорыв уровня 76 руб. отложит наступление продавцов доллара.

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