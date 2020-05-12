Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбургской области школьников на время действия режима самоизоляции обеспечат продовольственными наборами. Об этом говорится в Указе губернатора о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организовать процесс обеспечения пайками должны органы местного самоуправления муниципальных образований, а также несколько ведомств — минобр, минсельхоз, департамент молодежной политики.

По данным портала orenday.ru, продуктовые наборы будут закуплены на бюджетные средства, которые предусмотрены на субсидирование горячего питания школьников и уже выделены на четвертую четверть, когда обучение проходит в дистанционном формате. Так, в областной казне дотация составляет 8 рублей в день на одного ребенка. Муниципалитет добавляет к этой сумме свои средства. В частности, в Оренбурге это будет 13 рублей. Общая стоимость продовольственного набора составит не менее 500 рублей.

Напомним, дистанционное обучение школьников в регионе продлено до 1 июня.

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