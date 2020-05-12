Москва, , 08:07 — REGNUM ФГБУ «Специальный лётный отряд «Россия» управления делами президента РФ» 22 мая 2020 года проведёт аукцион, в рамках которого выберут подрядчика для капитального ремонта привод-генератора ГП25 воздушного судна Ил-96−300. Стоимость услуги превышает 11,3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт должны провести на базе исполнителя. Срок на работы — не более 170 календарных дней. Начальная цена услуги — 11 392 800 рублей. Оплатят ремонт из средств бюджетного учреждения после выполнения.

Напомним, учреждение создано управлением делами президента РФ в июне 2009 года. С декабря 2016 года спецотряд возглавляет Константин Терещенко. ФГБУ, в частности, выступает заказчиком услуги по обеспечению воздушных перевозок высших должностных лиц России. С ПАО «Аэрофлот» им в ноябре 2019 года был подписан соответствующий контракт на 6,792 млрд рублей.