Пенза, , 06:51 — REGNUM В арбитраж Пензенской области поступил банкротный иск к ООО «Мебельная фабрика «Пульсар» из Пензы. Заявление пока не принято судом и дата заседания не назначена. Основанием для иска послужил долг по договору от 2018 года, передаёт ИА REGNUM.

Претензии к компании, которая отработала на рынке региона всего три года, поступили от пензенского ООО «Комплекс», специализирующегося на деятельности в области права и бухгалтерского учёта. Иск подан 7 мая 2020 года.

В конце марта 2020 года арбитраж выдал «Комплексу» судебный приказ на взыскание с фабрики «задолженности по договору №21 от 01.01.2018 в размере 360 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 5100 рублей».

По данным ЕГРЮЛ, мебельная фабрика создана в июне 2017 года, но с конца марта 2020 года находится в стадии ликвидации. Владелец и директор — Ольга Саратцева.

По открытым данным, выручка компании за 2018 год составила 6,3 млн рублей.