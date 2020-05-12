Москва, , 03:55 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил дорогостоящий иск к ПАО «Силовые машины» — энергомашиностроительной компании, принадлежащей миллиардеру из списка Forbes Алексею Мордашову. Заявителем выступает компания из структур госкорпорации «Росатом». Претензия пока не принята к производству судом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», которое входит в состав «Росатома», поступило 6 мая 2020 года. Сумма претензий — 1 060 275 562,11 рубля.

Помимо этого, на 11 июня 2020 года суд назначил заседание по иску АО к ПАО, поданному в январе 2020 года, где речь идёт «о взыскании 5 380 688, 74 доллара США».

Также в конце марта 2020 года арбитраж удовлетворил другой иск дирекции к ПАО — о взыскании неустойки в размере 166,075 млн рублей, возникшей по договору поставки оборудования от 2015 года.

Напомним, «Силовые машины» входят в состав компании «Севергрупп» и включают в себя ряд предприятий, в том числе Ленинградский металлический завод и завод «Электросила».