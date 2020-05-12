Хабаровск, , 03:39 — REGNUM Вокруг компании-владельца сталелитейного завода из Хабаровского края сгустились тучи — в арбитраж поступил крупный иск от кредитора на сумму 326 млн рублей и претензии от одного из собственников. Истцом по второму делу к ООО «Торэкс-Хабаровск» выступает Лариса Стародубова, чьи данные совпадают с данными супруги губернатора Сергея Фургала. Иски пока не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Торэкс-Хабаровск», созданное в июле 2016 года для производства слитков стали, обеспечивает работой свыше 3 тыс. человек. Компания на 75% принадлежит АО «Армада», а на оставшуюся часть Ларисе Стародубовой, чьи данные идентичны данным супруги губернатора Сергея Фургала. Доли в залоге у «Восточного экспресс банка» до исполнения всех обязательств по кредиту.

6 мая 2020 года в арбитраж Хабаровского края от Стародубовой поступил иск к ООО «Торэкс-Хабаровск», но суть претензий пока неизвестна, так как дело не принято.

В тот же день хабаровское ООО «Скарп Фар Ист» обратилось с иском к «Торэкс-Хабаровск» на сумму 326 617 445,48 рубля. Иск также пока не принят. Между тем эта же компания числится доверительным управляющим для доли Стародубовой в ООО «Торэкс-Хабаровск».

Напомним, осенью 2019 года компания «Торэкс-Хабаровск» попала в медиаповестку страны в связи с интересом силовых структур. Представители компании тогда уточнили, что сотрудники правоохранительных органов посетили завод «Амурсталь», которым управляет компания, и запросили некоторые документы.

Лариса Стародубова — супруга хабаровского губернатора имеет в своём активе доли в пяти юрлицах, в том числе ООО «Управляющая компания «Амурсталь», «Торэкс», «Торэкс-Хабаровск». Последнее в 2017 году приобрело единым имущественным лотом единственный в федеральном округе электросталеплавильный завод. Имущество «Амурметалла» в Комсомольске-на-Амуре было реализовано за более чем 2,4 млрд рублей.