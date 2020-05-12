Санкт-Петербург, , 03:05 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области возвратил кредитору-истцу банкротный иск, поданный к «Пролетарскому заводу», с верфей которого сошла первая металлическая подлодка. Долг перед кредитором из Санкт-Петербурга был погашен до начала рассмотрения иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«14.04.2020 года заявление кредитора оставлено без движения сроком до 14.05.2020 года. В установленный срок от кредитора поступило ходатайство об отказе от настоящего заявления в связи с погашением должником имеющееся задолженности, представив в подтверждение копии платеёных поручений №358 от 15.04.2020 года и №4144 от 15.04.2020 года. Указанное ходатайство расценено судом как ходатайство о возвращении заявления», — отмечается в определении суда.

Иск был подан АО «КСМ Северо-Запад», чьи претензии на более чем 4,3 млн рублей ранее удовлетворил арбитраж по другому делу. Администрация завода, работающего с 1826 года, официально прокомментировала подачу иска, заявив, что кредитор просто воспользовался форс-мажором, который возник из-за пандемии коронавируса. Тогда же было заявлено, что никаких оснований для банкротства у ПАО «Пролетарский завод» нет, а экономические показатели высокие.

Интересы кредитора представлял конкурсный управляющий, так как заявитель по банкротному делу сам ранее был признан несостоятельным.