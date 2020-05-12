Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не планирует обсуждать новые условия торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Об этом американский лидер сообщил 11 мая на встрече с журналистами.

Так он прокомментировал заявление китайских властей, которые хотят вернуться к переговорам для достижения более выгодных условий сделки. По словам Трампа, сейчас важно, чтобы Китай смог соблюсти уже достигнутые договоренности.

Как сообщается ИА REGNUM, первый пакет торгового соглашения между США и Китаем был подписан 15 января.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Китай договорились начать реализацию первой фазы торговой сделки