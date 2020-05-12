Фримонт, США, , 01:49 — REGNUM Завод компании Tesla во Фримонте, штат Калифорния, возобновляет работу вопреки запрету местных властей. Об этом глава компании Илон Маск 11 мая написал на своей странице в Twitter.

«Tesla возобновляет производство сегодня, вопреки решению округа Аламида. Я буду на конвейере со всеми остальными. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я», — написал Маск.

По мнению предпринимателя, запрет округа на возобновление работы завода противоречит решению штата Калифорния о снятии ограничения на функционирование ряда предприятий, введённого ранее из-за распространения нового коронавируса. Всего на заводе Tesla во Фримонте работают около 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, представители американской компании Tesla подали иск против властей округа Аламида штата Калифорния из-за запрета на запуск завода по производству электромобилей во Фримонте. 9 мая на сайте Tesla появилось сообщение о решении возобновить работы на этом заводе.

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