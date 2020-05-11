Лондон, , 23:30 — REGNUM Нефтяные котировки все ещё находятся в «красной зоне», однако к завершению сессии 11 мая потери Brent и WTI уже являются не такими большими, как в середине дня.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подешевели на 85 центов (2,74%), до $30,12 за баррель. Диапазон марки составил $29,38 — $31,45 за баррель.

Июньские фьючерсы WTI подешевели на семь центов (0,28%), до $24,67 за баррель. Диапазон WTI — от $23,69 до $25,59 за баррель.

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