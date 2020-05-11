Нью-Йорк, США, , 23:20 — REGNUM Два из трех основных индексов Уолл-стрит вышли из «красной зоны» во второй половине торговой сессии 12 мая.

К настоящему моменту индекс S&P 500 вырос на 4,69 пункта (0,16%), до 2934,49 пункта, индекс Nasdaq вырос на 83,66 пункта (0,92%), до 9204,98 пункта.

При этом индекс Dow Jones пока в минусе — основной промышленный индекс по отношению к закрытию прошлой недели опустился на 69,93 пункта (0,29%), до 24 261,39 пункта.

Читайте также: Уолл-стрит: Dow Jones завершил торги ниже 24000 пунктов