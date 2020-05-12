Москва, , 07:10 — REGNUM Московские компании теперь могут подать заявки на городские субсидии онлайн. Как завила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, новая услуга появилась на сайте mbm.mos.ru, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение субсидий на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах, на участие в выставках в России и за рубежом», — отметила она.

Кроме того, там же доступна заявка на оплату услуг сервисов по доставке еды, на развитие и покупку оборудования для МСП, в том числе для гостиниц, соцпредприятий и резидентов технопарков.

Документы, которые потребуется загрузить на сайт, система предложит заверить с помощью квалифицированной электронной подписи.

Добавим, что заявку также можно подать в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития.