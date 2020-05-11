Лондон, , 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть падают в ходе торговой сессии 11 мая на Лондонской бирже, Brent упала ниже $30 и движется к $29 за баррель.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подешевели на $1,27 (4,10%), до $29,70 за баррель, июньские фьючерсы WTI подешевели на 30 центов (1,21%), до $24,44 за баррель.

Нефть находится под давлением глобального экономического спада из-за эпидемии коронавируса, а также приближающегося истечения сроков июньских фьючерсов.

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