Москва, , 19:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил сегодня, 11 мая, о новых мерах поддержки семей с детьми в условиях пандемии. Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочего совещания по ситуации с коронавирусом.

Одна из этих мер касается всех семей с детьми. Российский лидер объявил, что с 1 июня все семьи, где есть дети с трех до 16 лет, в качестве меры поддержки могут получить по 10 тысяч рублей на ребенка.

Данную помощь можно получить через портал государственных услуг или обратившись в Пенсионный фонд России.

«Каждая российская семья, в которой растут дети от 3 до 16 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи», — сказал президент России.