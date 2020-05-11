Москва, , 19:44 — REGNUM

У правительства не получается быстро отказаться от того, чем снабдил советский строй труженика в качестве гарантий справедливого отношения к его труду, но «на фоне коронавируса» власти предержащие решили ускорить этот процесс отказа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 мая, комментируя высказывания депутата Госдумы Олега Шеина.

Как сообщалось ранее, Госдума 12 мая обсудит законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ в сфере трудовых отношений в условиях спада экономики на фоне коронавируса. Некоторые депутаты, включая Олега Шеина, раскритиковали предложенные нормы — по их мнению, речь фактически идет об отмене действия Трудового кодекса.

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«Согласен с депутатом Шеиным. Мне становится всё более тревожно от того, какими темпами наша страна и жизнь в ней переформатируются под предлогом «борьбы с эпидемией нового коронавируса».

Понятно, что с разрушением советского государства должна была подвергнуться слому и созданная в советскую эпоху система трудовых отношений, ставившая во главу угла защиту интересов труженика. Теперь мы живём в капиталистической России, и, соответственно, во главу угла нынешним государством поставлена защита интересов капитала — прежде всего, крупного капитала. Тем не менее быстро отказаться от всего того, чем снабдил советский строй труженика в качестве гарантий справедливого отношения к его труду, у правительства не получается: есть интересы выборных кампаний, есть вопросы «рейтинга» и так далее. Теперь «на фоне коронавируса» власть придержащие (именно не власти предержащие, а власть придержащие) решили ускорить этот процесс. Они вновь пытаются выбираться из ям, созданных в результате их ошибок, — на этот раз ошибок «оптимизации» здравоохранения — за счёт наших интересов и нашего кармана.