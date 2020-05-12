Тегеран, , 09:13 — REGNUM 10 мая заместитель начальника управления Геологической службы и разведки полезных ископаемых Ирана (GSI) заявил, что организация с ее 60-летним опытом будет использовать свое современное оборудование для проведения горнорудных работ в странах региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 мая.

Выступая перед журналистами IRNA, Мохаммад Бакер Дорри сказал, что Иран обладает 68 видами полезных ископаемых, и эксперты в области геологической разведки и разведки полезных ископаемых Ирана (GSI) готовы провести соответствующие геологоразведочные работы в региональных странах.

Дорри отметил, что разведывательная деятельность и знания являются аспектами, в которых Иран может воспользоваться опытом других стран, таких как Австралия, Канада и ЮАР. Подчеркнув тот факт, что добыча полезных ископаемых с глубины в несколько тысяч метров невозможна для всех стран мира, иранский чиновник предложил воспользоваться опытом других стран.

Ранее глава GSI Алиреза Шахиди заявил, что разведывательные работы уже были проведены в Таджикистане, Судане, Нигере, Боливии, Венесуэле и Эквадоре.

Ранее министерство промышленности Ирана сообщило, что 25-процентная доля ненефтяного экспорта в прошлом году приходилась на горнодобывающую и минерально-сырьевую отрасли, что демонстрирует 4-процентный рост по сравнению с 2018 годом.