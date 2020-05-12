Тегеран, , 10:01 — REGNUM 10 мая управляющий директор Портовой и морской организации Ирана (PMO) объявил, что в настоящий момент 589 000 тонн товаров выгружаются с 25 судов в различных иранских портах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Кроме того, 23 судна ждут причала в портах, чтобы выгрузить продукцию весом более миллиона тонн», — сообщил Мохаммад Растад на пресс-конференции. В своем выступлении чиновник упомянул пандемию коронавируса, которая вызвала снижение мирового торгового обмена.

«Несмотря на пандемию коронавируса по всему миру, деятельность на иранских границах не прекратилась, поскольку страна следует правилам социального дистанцирования», — отметил он.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил более 4,1 миллиона человек по всему миру и унёс жизни более 280 000. В Иране число погибших составляет более 6600 человек.