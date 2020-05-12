Тегеран, , 10:11 — REGNUM 10 мая управляющий Центральным банком Ирана (ЦБ) Абдолназер Хеммати заявил, что важнейшей целью монетарной политики является сдерживание инфляции, отметив, что несмотря на снижение нефтяных доходов и цен на нефть, валютные резервы Ирана находятся в надлежащем состоянии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал эти замечания на встрече, посвященной теме «Банковская система и скачок производства в Иране». «Цели были достигнуты благодаря усилиям Центрального банка, и если банковская система будет поддерживаться в том же ключе, то в будущем мы увидим еще большие достижения», — отметил Хеммати.

Что касается кредитной политики Центрального банка Ирана, то председатель денежно-кредитного Совета подчеркнул, что особое внимание было уделено вопросу производства. Он сообщил, что Центральный банк Ирана предпринял эффективные шаги, в частности по предоставлению льгот и финансированию малых и средних предприятиям, а также наукоемких компаний.