Москва, , 19:29 — REGNUM Отвечать за провалы выхода из режима повышенной готовности будут главы регионов, им остается манипулировать данными, считает депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«В общем, президент раздал «денег и льгот», а отвечать за все провалы вынужденного раннего выхода будут губернаторы. В этих условиях, видимо, начнут больше манипулировать статистикой (врать)», — отметил Куринный в Facebook.

Совершенно очевидно, что губернаторы, состязавшиеся полтора месяца в том, кто введёт более крутые и бессмысленные меры на вверенной территории, теперь будут отвечать за все эксцессы «постепенного выхода», рассуждает парламентарий.

«Включая предоставление мер господдержки из региональных бюджетов в случае, если разрешение на возобновление работы организации не получают, ведь заработная плата для работников таких организаций «должна быть сохранена», — указал Куринный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе совещания президент РФ Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки, в том числе выплатах семьям с детьми.

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