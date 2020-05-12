Тегеран, , 10:01 — REGNUM 10 мая Управление дорожного хозяйства и транспорта иранской провинции Систан и Белуджистан заявило, что пограничный терминал Милак адаптирован к нынешней ситуации и действует в период коронавирусной пандемии в соответствии со всеми санитарными протоколами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Теймур Бакери сообщил агентству IRNA, что пассажирские перевозки из терминала Иран-Афганистан были запрещены и только гражданам двух стран разрешено вернуться в свое родное государство.

«Однако перевозка грузов разрешена», — отметил Бакери, добавив, что в месяц Фарвардин (20 марта-19 апреля) из пограничного терминала Милак в Афганистан было вывезено 80 027 тонн грузов, в основном включающих цемент, овощи, бензин, дизельное топливо и продовольствие.

По словам чиновника, из Афганистана в порт Чабахар через терминал в месяц Фарвардин было перевезено 1503 тонны грузов, что на 400 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он также сообщил, что пограничный терминал Мирджаве был закрыт с конца февраля из-за вспышки коронавируса, хотя официальные лица вели переговоры с пакистанскими коллегами, чтобы обеспечить безопасность транспортировки грузов.