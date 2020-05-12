Тегеран, , 09:09 — REGNUM 10 мая постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи назвал односторонние санкции США пятой колонной, заявив, что швейцарское гуманитарное торговое соглашение (SHTA) не соответствует гуманитарным потребностям Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Тахт Раванчи выступил с речью на международном вебинаре на тему «Санкционные страны говорят: санкции США и КОВИД-19, глобальная угроза».

«27 февраля 2020 года министерство финансов США запустило Швейцарское гуманитарное торговое соглашение, разрешающее осуществлять определенные гуманитарные операции с Ираном. Однако этот узкий канал не соответствует гуманитарным потребностям Ирана в нынешней ситуации», — сказал иранский дипломат.

Швейцарское гуманитарное торговое соглашение (SHTA) — это платежный механизм, направленный на то, чтобы обеспечить доставку основных товаров в Иран.

Цель швейцарского соглашения о гуманитарной торговле заключается в достижении того, чтобы экспортеры и торговые компании в продовольственном, фармацевтическом и медицинском секторах, базирующиеся в Швейцарии, имели безопасный платежный канал со швейцарским банком, через который гарантируются платежи за их экспорт в Иран.