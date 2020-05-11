Ашхабад, , 19:20 — REGNUM Министр промышленности и строительного производства Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе правительственного совещания доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о создании новых и модернизации уже существующих промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заслушав доклад, туркменский лидер выразил недовольство в связи с тем, что подчиненное его сыну ведомство уделяет недостаточно внимания реализации строительных программ.

Также он отчитал главу недавно созданного министерства за недостаточные объемы производства строительных материалов.

По итогам совещания президент Туркмении поручил министру Бердымухамедову уделить особое внимание вопросам, касающимся увеличения объемов производства и улучшения качества производимого в стране цемента.

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