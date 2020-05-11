Москва, , 19:17 — REGNUM Российскую экономику чуть не упустили, теперь вся ответственность за выход из изоляционно-выходного режима — на губернаторах, считает глава комитета Госдумы по природным ресурсам и собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

«Становится понятно, что экономику мы чуть не упустили. Остается шанс только в этом «чуть». Конечно, хорошо, что всем нам напомнили — наша безопасность — это наша забота. Маски и перчатки защищают лучше, чем вся система здравоохранения. Но если с завтрашнего дня начнем работать — есть надежда на то, что выплывем», — отметил Николаев в ТГ-канале.

Отдельно он коснулся выплат гражданам и поддержке бизнеса.

«Нужно признать, что никогда в истории нашей страны не оказывалась прямая помощь в таком объеме и в таком масштабе», — полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе совещания президент РФ Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки, в том числе выплатах семьям с детьми.

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