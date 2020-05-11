Ашхабад, , 18:53 — REGNUM За минувшую неделю на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении местные предприятия заключили с иностранными предпринимателями только контракты на 113 млн рублей, передают туркменские СМИ.

Участие в торгах приняли бизнесмены из России, Киргизии, Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Они закупили произведенные на туркменских предприятиях полиэтилен, ковры ручной работы, махровые изделия и хлопчатобумажную пряжу.

Для нужд внутреннего рынка туркменские коммерсанты приобрели полиэтилен, полипропилен и хлопок-волокно на сумму в 380 млн рублей.