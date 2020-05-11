Калининград, , 18:53 — REGNUM Бомбардировщики ВВС США B-1B сегодня, 11 мая, нанесли удары по учебным целям на полигоне в Литве Казлу-Руда у границ с Калининградской областью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Учения, которые стартовали сегодня, а завершатся 14 мая, литовское минобороны не анонсировало, а публично выступить решилось только после тревожных сообщений жителей Вильнюса, которые ранним утром заметили бомбардировщики в воздухе.

«Пролёт этих бомбардировщиков над Вильнюсом демонстрирует непоколебимые обязательства США по обороне Литвы и всего региона», — заявили в литовском военном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM полигон в Казлу-Руде для обучения уничтожению наземных целей с воздуха ВВС США стали использовать с осени 2018 года. Это единственное место такого рода в Прибалтике. Расположен полигон в 50 км от границы с Калининградской областью.

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