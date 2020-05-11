Душанбе, , 18:11 — REGNUM Из бюджета Хатлонской области Таджикистана выделено 5 млн 358 тыс. сомони или 522,5 тыс. долл. для финансовой и продовольственной поддержки медицинского персонала, работающего на передовой в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

Так, в прошедшие выходные — 9 и 10 мая — около 300 работников медицинских учреждений области получили гуманитарную помощь в виде муки, риса, картофеля, лука, а также других необходимых продуктов питания.

В ведомстве отметили, что все врачи, средний и технический персонал областных больниц, в которых сейчас находятся пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией, ежемесячно будут получать доплаты из областного бюджета в размере 500, 400 и 300 сомони, что эквивалентно 3,6 тыс. рублей, 2,9 тыс. рублей и 2,1 тыс. рублей соответственно.