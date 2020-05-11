Душанбе, , 18:06 — REGNUM В Таджикистане зарплаты, пенсии и студенческие стипендии с 1 сентября 2020 года будут повышены на 10−15%, согласно данному ранее поручению президента страны Эмомали Рахмона, несмотря на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию в Таджикистане,сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на министерство финансов страны.

По информации ведомства, в 2020 году на выплату зарплат, пенсий и стипендий из госбюджета страны будет направлено более 9 млрд сомони или 877,6 млн долл.

В министерстве пояснили, что эти средства входят в «защищённые статьи бюджета, которые являются приоритетом для правительства», поэтому ведомство обязано «обеспечить финансирование этих статьей своевременно и в полном объёме».

Ранее в последнем обращении к парламенту Таджикистана президент поручил соответствующим ведомствам увеличить заработную плату сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих на 10%, а пенсии, стипендии и зарплату работникам других бюджетных учреждений страны на 15%.

На сегодняшний день размер минимальной заработной платы в Таджикистане составляет лишь 400 сомони или 2 тысячи 876 рублей, среднемесячная номинальная зарплата составляет 1357 сомони или почти 10 тыс. рублей, среднестатистическая пенсия — 303 сомони или немногим больше двух тысяч рублей.

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