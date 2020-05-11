Берлин, , 17:33 — REGNUM Власти Германии в ситуации со скупкой Центробанком ЕС облигаций стран (в том числе и самой Германии) поступят так, как решил германский Федеральный конституционный суд — запретят скупку, сообщили 11 мая в германском минфине, сообщает Reuters.

Согласно заявлению представителя германского минфина, сделанному для журналистов 11 мая, требования ФКС будут удовлетворены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФКС ранее признал незаконным действия Центрального банка Европейского союза, который скупает облигации стран ЕС. Когда об этом решении германского суда стало известно в Брюсселе, Берлину пригрозили оттуда санкциями.

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