Москва, , 16:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил полностью списать налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса за второй квартал 2020 года. Об этом глава государства сказал сегодня, 11 мая, в ходе рабочего совещания по коронавирусу.

По словам Путина, в условиях пандемии многие малые и средние предприятия понесли существенные убытки. В связи с этим принято решение списать налоги малым и средним предприятиям во втором квартале 2020 года. Списание не касается налога на добавленную стоимость, который и так в конечном счете платит потребитель.

Кроме того, российский лидер заявил, что все налоги и взносы, кроме НДС, за второй квартал обнуляются для пострадавших отраслей.