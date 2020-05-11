Москва, , 16:48 — REGNUM Восстановление работы всех базовых отраслей экономики России начнётся с 12 мая 2020 года. Об этом заявил 11 мая президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 11 мая подписал указ об окончании периода нерабочих дней в стране с 12 мая.

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