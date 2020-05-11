Путин объявил о возобновлении работы всех базовых отраслей экономики
Москва,
11 мая 2020, 16:48 — REGNUM Восстановление работы всех базовых отраслей экономики России начнётся с 12 мая 2020 года. Об этом заявил 11 мая президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 11 мая подписал указ об окончании периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
Читайте ранее в этом сюжете:
Путин назвал здоровье и безопасность людей главным критерием для властей
Читайте развитие сюжета:
Путин призвал в регионах дать людям возможность выходить из дома
История вопроса
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.