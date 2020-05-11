Москва, , 16:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки. Поддержка также будет оказана и некоммерческим организациям. Об этом глава государства сказал сегодня, 11 мая, в ходе рабочего совещания по ситуации с коронавирусом.

По словам Путина, с 1 июня предусмотрена специальная новая кредитная поддержка НКО и МСП. Срок погашения таких кредитов установлен на 1 апреля 2021 года. На 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией.