Тбилиси, , 16:35 — REGNUM Грузия уже начала интенсивную работу с соседними странами и европейскими партнерами над созданием безопасных коридоров для иностранных туристов, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Батуми, где он провел встречу с представителями гостиничного и туристического бизнеса.

По словам премьера, туризм вместе с иностранными инвестициями и транзитом был одним из главных двигателей развития грузинской экономики, поэтому его открытию придается большое значение.

«Нам придется жить с этим вирусом как минимум до конца года, и надо научиться соблюдать правила для того, чтобы страна могла вернуться в нормальное русло, могла принимать туристов. Будет непросто привыкнуть к социальной дистанции, ношению масок, но это единственное условие, которое позволит нам поэтапно открыть страну для туристов», — заявил Гахария.

По его информации, Всемирная туристическая организация и ВОЗ уже интенсивно работают над безопасными правилами, которые Грузии придется внедрить на всех этапах приема и обслуживания туристов, начиная с контроля на границах и в аэропортах, продолжая транспортировкой и заканчивая гостиничным сервисом.

«Многие гостиницы, которые откликнулись на наш призыв и предоставили свои объекты под зоны карантина, уже приобрели определенный опыт, как следует управлять вирусом. Такого опыта ни у нас, ни у других стран до сих пор не было. За все время эпидемии через зоны карантина в гостиницах прошли более 25 тысяч человек. Так что этот опыт будет для наших гостиниц конкурентным преимуществом», — заявил Гахария.

Как сообщалось ранее, правительство Грузии ускорило процесс смягчения отдельных ограничений, введенных в рамках режима чрезвычайного положения, и первым сектором экономики, который заработает при поддержке государства, обозначило сектор туризма. С 15 июня туристические объекты Грузии откроются для внутреннего туризма, а с 1 июля начнет прием иностранных туристов.