Москва, , 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти приняли решение оказать ещё большую поддержку семьям с детьми в условиях пандемии коронавируса. Об этом глава государства сказал сегодня, 11 мая, в ходе рабочего онлайн-совещания.

По словам Путина, размер детского пособия для неработающих граждан повышен в два раза.

По 3 тысячи рублей в месяц на ребёнка положены семьям, где родители потеряли работу.

Семьям без прав на материнский капитал ежемесячно могут быть назначены выплаты в пять тысяч рублей — начиная с апреля.

С 1 июня будет осуществляться разовая выплата на каждого ребёнка — с 3 до 16 лет включительно (по 10 тысяч рублей).

Читайте развитие сюжета: Путин раскрыл схему выхода из режима ограничений