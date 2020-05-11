Москва, , 16:00 — REGNUM План мероприятий по ускоренному внедрению онлайн-технологий в финансовом секторе поручил разработать президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Такое поручение дано по итогам совещания о мерах поддержки экономики в части банковского кредитования. Технологии должны внедрить дистанционное обслуживание клиентов, в том числе заключение кредитных договоров.

Кроме того, технологии должны обеспечивать дистанционную идентификацию клиента с использованием государственных и банковских информационных систем.

Напомним, совещания о планах реализации принятых мер по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования, прошло 23 апреля.

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