Эр-Рияд, , 15:59 — REGNUM Дополнительное снижение нефтедобычи будет проведено в июне Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки к квоте, предусмотренной соглашением ОПЕК+. Об этом 11 мая говорится в сообщении Саудовского агентства печати.

Также сообщается, что министерство энергетики страны уже направило соответствующее распоряжение в государственную нефтедобывающую компанию Saudi Aramco.

«В результате общее сокращение добычи нефти составит около 4,8 млн б/с к уровню апреля», — отмечается в сообщении.

Также в нем указывается, что энергетическое ведомство стран дало поручение компании найти способ снизить майскую нефтедобычу от уровня 8,492 млн б/с, установленного сделкой ОПЕК+, что, по мнению Эр-Рияда, должно сподвигнуть других участников указанного соглашения выполнить их обязательства по сделке.

Отметим, таким образом общее снижение добычи нефти Саудовской Аравией в июне составит не 7,5 млн баррелей в сутки, как это предполагалось ранее, а 8,5 млн баррелей.