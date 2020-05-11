Москва, , 16:00 — REGNUM Годовые собрания акционеров российских банков с госучастием должны быть перенесены на третий квартал 2020 года. Такое поручение отдал правительству президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Правительству поручено принять необходимые решения о переносе сроков годовых общих собраний акционеров таких банков до 1 июня, говорится в поручениях по итогам совещания о планах по реализации мер поддержки экономики в части банковского кредитования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства поручил правительству разработать и представить общенациональный план действий по восстановлению экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. На разработку плана отведён период до 1 июня.

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