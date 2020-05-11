Москва, , 15:45 — REGNUM По итогам апреля 2020 года самым популярным брендом среди новых легковых машин стала марка Lada. Об этом 11 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный месяц российские автолюбители приобрели 12,8 тыс. новых легковых автомобилей марки Lada. Это на 64% меньше прошлогоднего результата продаж.

На втором месте автомобили корейской марки KIA. Они были проданы в количестве 6,7 тыс., что на 64% ниже продаж прошлого года. Тройку лидеров замыкает ещё один «кореец» — Hyundai. Дилерам этой компании удалось реализовать 5,3 тыс. единиц машин, что на 65% меньше продаж 2019 года.

На четвёртом и пятом местах соответственно автомобили брендов Renault (4,9 тыс. ед.; — 63%) и Toyota (3,9 тыс. ед.; — 56%).

Напомним, по итогам апреля текущего года в РФ было перепродано 217 543 подержанные легковушки, что на 49% меньше, чем год назад.

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