Уфа, , 15:39 — REGNUM Выпуск первых опытных образцов мобильных дорожных покрытий и плит безбалластного мостового полотна начал завод ОАО «Стеклонит» в Уфе. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 мая на этом заводе с рабочим визитом побывал глава республики Радий Хабиров.

Отмечается, что на этом предприятии, которое входит в ГК «Рускомпозит», с прошлого года идет модернизация производства. Завод производит изделия из стекловолокна, а также выпускает материалы, которые применяют в нефтяной, дорожной отрасли, ЖКХ и других сферах.

Планируется, что предприятие полностью модернизирует производство через два года. На это потребуется 600 миллионов рублей. Сообщается, что в прошлом году компания переместила в Уфу одно из производств, которое ранее было размещено в Твери.

По словам управляющего директора АО «Стеклонит» Талгатма Фаткуллина, не смотря на то, что сейчас наблюдается сложная экономическая ситуация, в апреле текущего года был запущен новый цех, в котором будут производить мобильные дорожные покрытия и плиты безбалластного мостового полотна. В настоящее время в цехе идет донастройка оборудования и начат выпуск первых опытных образцов.

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