Нью-Дели, , 15:16 — REGNUM Правительство Индии частично откроет железнодорожные перевозки. Об этом 11 мая сообщает Reuters.

Решение было принято в связи с продолжающимися призывами со стороны общественности положить конец жестким ограничительным мерам, вызванным угрозой распространения коронавируса.

Ограничения на передвижение железнодорожного транспорта действовали до 17 мая, однако чиновники заявили, что первые поезда поедут уже во вторник, 12 мая.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции в Индии достигло 67 тыс. 152 человек, за последние сутки число выявленных зараженных увеличилось на 4 тыс. 214 человек.