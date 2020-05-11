Киев, , 14:59 — REGNUM На совещании под руководством президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 11 апреля, представители центральной власти обсудили, почему медики в регионах страны не получили многократно обещанной правительством «коронавирусной» надбавки в 300%.

«Деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением кабмина, а документом министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось», — заявил Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теперь, заявил премьер, его правительство «будет искать решение» для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам. Также правительство принципиально изменит схему — в апреле выплатыбудут осуществляться через Национальную службу здоровья Украины, и «проблем не должно быть».

Зеленский признал, что бюрократия «зачастую является препятствием».

«Но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто заслужил. Как можно скорее», — подчеркнул президент.

ИА REGNUM напоминает, что еще в марте правительство Украины приняло официальное решение о доплатах медикам, которые работают с коронавирусом, в 300% от суммы доклада. В Киеве регулярно заявляли, что деньги давно направлены в регионы, однако большинство медицинских работников до сих пор заявляют, что доплат не получили.