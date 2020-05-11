Москва, , 15:14 — REGNUM Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков, если такие же ограничения в отношении перевозчиков из РФ не отменит турецкая сторона. Об этом сообщает 11 мая пресс-служба Минтранса РФ.

Вопрос об ограничениях обсудили в телефонном разговоре министры транспорта России и Турции Евгений Дитрих и Адиль Караисмаилоглу. Темой беседы было двустороннее взаимодействие в области международных грузовых автомобильных перевозок.

Караисмаилоглу проинформировал о намерении Анкары отменить все введённые ранее ограничения в ближайшее время, в том числе касающиеся въезда российских перевозчиков на территорию Турции. Российский министр отметил, что если решение об отмене ограничений не будет принято, Москва введёт в отношении турецких автоперевозчиков зеркальные меры с конца суток 11 мая.

Министры договорились об общих усилиях по обеспечению перевозок, не ограниченных по времени пребывания перевозчиков в обеих странах.