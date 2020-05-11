Москва, , 14:52 — REGNUM Накопление наличности, наблюдаемое в РФ, говорит о крайней степени недоверия властям РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 11 мая на своем сайте.

«Накопление наличных корпорациями — уникальное, крайне редкое явление. Оно свидетельствует о крайней степени недоверия к нынешним одичалым властям России даже крупнейшего, олигархического бизнеса, которому, в отличие от всего остального делового сообщества, ещё доступно банковское кредитование, — написал Делягин. — Таким образом, не только население, но даже «приближённые к трону» корпорации дают крайне негативную оценку уровню вменяемости государственных властей, разжигающих коронабесие и не оказывающих экономике и обществу никакой реальной поддержки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России объявил о росте спроса на наличные деньги. Так, за март их объём в обращении вырос на 0,7 трлн рублей.