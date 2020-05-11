Киев, , 14:42 — REGNUM Мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая составила всего лишь 7,41 тыс. МВт, что является самым низким в истории страны показателем.

Соответствующие данные приводят 11 мая центральные украинские СМИ, ссылаясь на информацию госпредприятия «Укрэнерго».

Согласно источнику, выработка АЭС Украины 10 мая составила лишь 53% от общей мощности атомной энергетики.

СМИ отмечают, что падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления на Украине из-за сокращения.

ИА REGNUM напоминает, что еще в конце апреля некоторые украинские политики обнародовали информацию о том, что в правительстве приняли решение частично «приостановить» работу АЭС страны в пользу «зеленой энергетики», большинство предприятий которой принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

6 мая и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является «временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом». Также она заявила, что летом традиционно часть блоков АЭС останавливают на ремонт и никакой сенсации в этом процессе нет.

7 мая стало известно, что Госбюро расследований Украины начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями.