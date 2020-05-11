Минск, , 14:33 — REGNUM Белоруссия обсуждает с РФ вопросы по корректировке условий кредитных соглашений на строительство БелАЭС. Об этом 11 мая заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк, сообщает БелТА.

По его словам, работа по корректировке кредитных соглашений с Россией ведется в связи со смещением сроков ввода первого и второго энергоблоков в эксплуатацию. Переговоры касаются как сроков выборки денежных средств, так и сроков смещения погашения кредитов, также обсуждаются условия процентной ставки.

«Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны», — добавил Михадюк.

Заместитель министра энергетики также отметил, что финансирование сооружения атомной электростанции идет «в плановом порядке», без ограничений и задержек.

По словам Михадюка, документы на стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур с белорусской и российской стороны.

Напомним, соглашение о предоставлении Россией кредита на строительство БелАЭС было подписано правительствами двух государств в 2011 году. Согласно договору предусматривается начало погашения кредита через шесть месяцев после ввода атомной электростанции в эксплуатацию, но не позже 1 апреля 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на июль текущего года.